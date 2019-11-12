بالصور - الوزير باسيل يدعي على "الجرس"

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تقدم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية في جبل لبنان، بواسطة وكيله المحامي ماجد بويز، ضد صاحب موقع "الجرس ماغازين" (مجهول باقي الهوية) وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا او متدخلا أو محرضا، وذلك بجرم القدح والذم والتشهير وفقا للمواد 386 و209/584 عقوبات.

وتأتي هذه الشكوى على خلفية ما أورده صاحب موقع الجرس على صفحته على "الإنستاغرام" من تسجيل صوتي لإحدى السيدات المجهولة الهوية تضمن قدحا وذما وتشهيرا بحق الوزير باسيل، وتتحدث فيه عن قيام باسيل بشراء شقتين وأراض، منذ أيام قليلة، في البترون وإحدى قرى القضاء (بلدة بجدرفل) وتسجيلها بأسماء آخرين.