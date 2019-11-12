لبن العصفور.. بين الحريري وبري!

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نقل أحد زوار بيت الوسط عن الرئيس سعد الحريري تعليقاً على الكلام المنسوب للرئيس نبيه بري في جريدة "النهار" قوله "الرئيس بري أخ كبير، وقلبو الكبير ما بيتحمل يكون على عداء معي الى الأبد . وأنا بشكرو فعلاً على لبن العصفور مع العلم انني متوقف عن تناول الالبان والاجبان، وحالة البلد بدها ريجيم سياسي. صداقة الرئيس بري ومحبتو واحترامو بتتقدم عندي على أي اعتبارات وما في شي بالدني بيحطنا بخانة العداوة ".
وكان نقل عن بري أنه قدّم لبن العصفور الى الرئيس الحريري وأنه سيكون على عداء معه الى الأبد إذا رفض تشكيل الحكومة.