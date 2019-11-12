لبن العصفور.. بين الحريري وبري!

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نقل أحد زوار بيت الوسط عن الرئيس سعد الحريري تعليقاً على الكلام المنسوب للرئيس نبيه ‏بري في جريدة "النهار" قوله "الرئيس بري أخ كبير، وقلبو الكبير ما بيتحمل يكون على عداء ‏معي الى الأبد . وأنا بشكرو فعلاً على لبن العصفور مع العلم انني متوقف عن تناول الالبان ‏والاجبان، وحالة البلد بدها ريجيم سياسي. صداقة الرئيس بري ومحبتو واحترامو بتتقدم عندي ‏على أي اعتبارات وما في شي بالدني بيحطنا بخانة العداوة ".‏



وكان نقل عن بري أنه قدّم لبن العصفور الى الرئيس الحريري وأنه سيكون على عداء معه الى ‏الأبد إذا رفض تشكيل الحكومة.‏