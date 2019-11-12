عماد جودية: نصرالله وسلامة جددا قوة لبنان ومناعته بمظلتي المقاومة والليرة الى جانب جيشه وشعبه

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اعتبر المستشار الرئاسي والحكومي السابق عماد جودية أنّ من استمع الى كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال مؤتمره الصحافي ظهر اليوم واستمع بعد الظهر الى كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لمناسبة ذكرى يوم الشهيد. ادرك من جديد ان غيمة القلق والخوف على لبنان من أي انهيار نقديّ أو ماليّ أو اجتماعيّ او أمنيّ ذهبت وعبرت الاجواء اللبنانية بخير ومن دون أيّ أضرار تذكر.



وأضاف قائلاً : إنّ كلام كلّ من السيد نصرالله وسلامة أكّد ان لبنان لا يزال محصًنًا امام الازمات الكبرى بفضل مظلًة مقاومته البطلة ومظلته النقدية الثابتة.

مشيرا الى أنّ كلا المظلتين معًا هما قوة لبنان ومناعته الى جانب الجيش والشعب، فيسطع ذهبيًّا من متانة الأربعة أضلع . وبرسوخ هذه الأضلع ومتانتها لا خوف على لبنان ومستقبل اهله.