Donate now - ساند الـtayyar.org

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- لماذا اساند؟

- يعتمد موقع tayyar.org على التمويل الذاتي المبني بشكل اساسي على الاعلانات كما هي حال اي اعلام نظيف. وبفعل الوضع الاقتصادي الصعب تتقلص المداخيل بشكل واسع.

- قام ويقوم موقع tayyar.org بواجباته الاعلامية وخاصة في الازمات والظروف الصعبة منذ اكثر من 17 عاما وذلك تحت عنوان المصداقية اولا وبعيدا عن فبركة الاخبار الكاذبة وهو متابع من قبل عدد كبير لا يستهان به من اللبنانين





- كيف اساند؟

عبر التبرع بمبلغ مالي سواء ان كان 50000 ل. ل. او 1000000 ل. ل. او ما يعادلها دعما للموقع وتضامنا مع ديمومة رسالته في هذه الظروف الصعبة.





- متى؟

ابتداء من اليوم و لغاية 30 تشرين الثاني 2019

لأنكم مبارح واليوم وبكرا رح تبقو انتو الأساس

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https://donation.tayyar.org



