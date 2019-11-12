إسرائيل تغتال أبرز قادة "حركة الجهاد" في غزة

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أعلنت إسرائيل في بيان، الثلاثاء، أنها اغتالت بهاء أبو العطا، أبرز قادة "حركة الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه شن ضربة جوية، ضمن عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام (الشاباك) ضد منبى كان أبو عطا موجودا بداخله.

وأشار الجيش إلى أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو صادق على تنفيذ العملية.

من جانبها، أكدت مصادر فلسطينية أن أبو عطا قتل في غارة إسرائيل فجر اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن اطائرات حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين منزلا شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأسفر القصف عن مقتل " المواطن بهاء أبو العطا (42عاماً) ومواطنة اخرى واصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى الشفاء" في المدينة، بحسب "وفا".