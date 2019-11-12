عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019

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اللواء: الحريري لن يقبل بـ«وزارة يرفضها الحَراك».. وبرّي يُرجئ جلسة التشريع

سلامة يتعهّد بحماية أموال المودعين.. ونصر الله يُبقي أبواب المشاورات حول الحكومة مفتوحة



الأخبار: فرنسا تختار ممثلي الشعب!





الجمهورية: ... جميعهم محشورون

النهار: الودائع "في أمان" وأيام حاسمة للاستحقاق الحكومي



الديار: الرعـب يسيطر على الأسواق والسيولة مفقودة واجتماع بعبدا فشـل

اذا لم يتم اتفاق سياسي سريع وتشكيل حكومة فلبنان والليرة ذاهـبـان للانهيار

الحريري عارف انها ستنفجر لـذلـك اخـذ القرار بعدم العـودة نهائياً

نداء الوطن: جنبلاط: لا مانع لدي التزام الصين مشروع إعمار لبنان

the daily star: Hezbollah role seen blocking salvation govt



l'orient le jour: Crise de liquidités : Salamé renvoie la balle dans le camp des banques