أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019

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اللواء: أسرار



همس

نقل عن وزير أنه وجه كلاماً تأنيباً لمصرفي كبير كاد يُحدث أزمة خلال اجتماع عقد مؤخراً.



غمز

عمَّم رئيس حزب وسطي على كوادره تجنّب الإشارة إلى حزب فاعل وقيادته لدى المشاركة في التحركات.



لغز

ما زال الوجوم سيّد الموقف، لدى مرجعين كبيرين، لا يتواصلان إلا عبر موفدين.

الجمهورية: أسرار





"خطوط التواصل" فتحت بين بيروت وأكثر من عاصمة!

فتحت خطوط التواصل بين بيروت وأكثر من عاصمة عربية وغربية بعيداً من الأضواء من أجل استعراض الخيارات التي يمكن أن تقوم بها بلدانهم ليتجاوز لبنان محنته.

فاتورة أحد المطاعم في يوم واحد: 35 ألف سندويش!

زعمت أوساط مناهضة للإنتفاضة الشعبية الحاصلة في الشارع أن فاتورة أحد المطاعم في وسط بيروت تبلغ في يوم واحد 35 ألف سندويش.

تفريج أزمة كانت ستستفحل...

أدّى تحذير جهة فاعلة من نشوب فتنة وتلويحها بالتدخل المباشر للحؤول دونها إلى تفريج أزمة كانت ستستفحل.