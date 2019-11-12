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هيئة موظفي المصارف في التيار الوطني الحرَ : لا نرى ضرورة بإعلان الإضراب غداً

12
NOVEMBER
2019
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عقدت هيئة موظفي المصارف في التيار الوطني الحرَ اجتماعاً في مقر عام التيار في ميرنا الشالوحي وتقرر ما يلي:

نظراً للظروف التي تمرَ بها البلاد وخاصة القطاع المصرفي وبعد ان طمأن حاكم مصرف لبنان بأن حقوق المودعين مؤمَنة وبعد أن تجاوبت جمعية مصارف لبنان مع تصريح الحاكم، فإن الهيئة لا ترى ضرورة بإعلان الإضراب غداً وتعلن عدم الاتلزام بقرار اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان إعلان الإضراب المفتوح الذي يزيد من شلل المؤسسات والاقتصاد الوطني كما يساهم في تأجيج الهلع غير المبرر ويحول دون تأمين حاجات المواطنين النقديَة.
بناء عليه، ندعو كافة الزملاء الى التحلي بالوعي والمسؤولية والعمل على طمأنة المودعين وكافة زبائن المصرف وتلبية حاجاتهم في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

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