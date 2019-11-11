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وهاب: حزب الله ضخّ 40 مليون دولار في السوق اللبناني!

11
NOVEMBER
2019
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كشف الوزير السابق وئام وهاب في حديث للـOTV أن السفير الصيني زاره في منزله وقال له أن الصين مستعدة لحل أزمة كهرباء لبنان بـ 6 اشهر حتى لو عبر قرض من دون فوائد، مضيفاً: "عرضت هذا الطرح على احد الرؤساء وقال لي "ما بخلونا الاميركان"."

وتابع:" رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري قال لحزب الله :لا مشكلة معكم وأنا لا أحاول أن أنفذ أجندة أميركية بل مشكلتي مع الوزير جبران باسيل، وبالمقابل قال للرئيس ميشال عون ان مشكلته مع حزب الله".

واشار وهاب الى ان المصرف المركزي قام اليوم بإجراءات مهمة ولا خوف على الودائع، ولكن "بس طولوا بالكن".

وأضاف:"ضخّ حزب الله 40 مليون دولار في السوق اللبناني ومرّر رسالة للاميركيين، وقال له "لماذا معاقبة النظام المصرفي وأنا غير موجود فيه"؟

واشار الى ان الحريري لم يحمِنا من العقوبات الأميركية فجمال ترست بنك توقف في عهده بسبب العقوبات الظالمة، وهو لديه 180 الف زبون وعقوده لا زالت معلقة.

 

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