تصويب البوصلة (د. سيلا فلفلي)

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د. سيلا فلفلي -

اخطر ما يحدث في الأزمات هو اللحاق بالموجة دون دراسة كافية. وخاصة في عصر وسائل التواصل حيث سرعة انتشار الخبر وعدم الرقابة بمعرفة واختصاص الشخص الذي يطلق المبادرة. فكيف لأيّ ناشط ان يدرك كافة المواضيع بخبرة فريدة وحتى تلك التقنية منها. وحيث ان لا جمرك على الكلام وحيث ان هواء التلفزيونات رخيص وحيث ان المادة موجودة على الواتس اب في فيديوات دون تاريخ او مرجع متى وكيف التقطت، يبدو ما يحدث اليوم وكأننا في برج بابل !



ان الحركات الثورية التاريخية، المنتجة منها، قامت بقيادة جلية مع مطالب واضحة ولنضع جانبا نظرية المؤامرة (ومن قال انهم نسوا اننا شعب مقاوم وطووا الصفحة؟) - لا بد من اقرار دون اي تردد ان الناس محقة في مطالبها.



تضيع البوصلة عند الانجرار الى ساحة الهامشيين والفوضويين وأصحاب السوابق وهواة التمريك والتنقير المتبادل ازاء جدّية النتائج المرجوة، بل افضل ما يمكن فعله لتصحيح الوضع هو الجرأة في المبادرة والخروج من التقوقع خلف نظريات إلغاء وتسخيف الغير او الاختباء خلف الإصبع وانكار الواقع.

هناك لبنانيون شرفاء يريدون العيش بكرامة، وواجب كل مواطن يؤمن بشرعة حقوق الانسان ان يأخذ المبادرة ويصوب البوصلة الى المكان الصحيح خاصة عندما تكون المعركة ضد الفاسدين والمفسدين لما يشكل هذا العته من تشوه بنيوي في المجتمع ومن مستنقع لكافة أنواع الشواذات.



ولتحقيق أهداف مفيدة، يجب ان تكون التظاهرات والاحتجاجات منتجة وليست فقط صرخات غضب واصرار على التعبير املا في تغيير غير مرسوم يأتي بغد افضل دون خطة واضحة.

لا مناص من توحيد الساحات وقيادة التحرك الشعبي باتجاه انتاج ضغط مركّز لاقرار قوانين مكافحة الفساد والسهر على تطبيقها بشكل صارم.

ولا بد من الضغط على القضاء كي يكون مستقلا ولا بد من اعتبار كل من تعاطى الشأن العام في مواقع المسؤولية على انه موظف لدى الشعب لإدارة مرافئ الدولة، وعليه يجب ان يكون عرضة للمحاسبة ومنع من يجب منعه من السفر ونقل أمواله الخاصة الا بعد المثول امام قضاء فعال.

ومن محاسن الحراك انه تم الادعاء على رئيس حكومة سابق والاستماع الى آخر دون مناظر الشواذ القبلية بالتخفي وراء الدين.



وقبل ان تستغل كل المطالب الصادقة من عملاء الداخل المخبرين من الدرجة العاشرة لدى السفارات ومن دول لها اطماع تاريخية بتركيع شعبنا، على كل واحد منا مسؤولية فردية بالتحرك لتوحيد الساحات وقيادة المطالب بحضارة نحو المرافق التي استشرى فيها الفساد ليكون الشعب بجانب من لم يسرق ولم يقتل ولم يقبض عمولة ومن لا عمالة في تاريخه. ثم علينا الامتثال الكلّي لنفس هذه السلطة الشعبية لمحاسبة أدائنا دون تعميم أمثولة الاحتماء الطائفي. علينا جميعا مسؤولية جماعية لنكون قوة ضغط ومساعدة وتقديم اقتراحات علمية كل من باب اختصاصه للولوج الى دولة مدنية يحول فيها الفاسد الى القضاء ويحاكم ويرتقي فيها المنتج الى مواقع المسؤولية. علينا نحن أيضاً تصويب البوصلة نحو مبادئنا الأساسية في الأمن والقضاء وفعالية الدولة في خضمّ تنازع سياسات ومحاور.



وعلى الثورة والمتمردين بالحفاظ على تميّز هوية الحركة بدل ترديد شعارات مقتبسة من دول مجاورة آلت تحركاتها الى ما آلت اليه. بدل الالتحاق بمجموعات فقط لتسجيل مواقف الغضب، على النخب الصامتة والفاعلة ان تتحمل مسؤوليتها لتصويب الاعلام الهائج بمحاكاة الناس وشرح التفاصيل والعمل على تجهيز اقتراحات عملية لتبديل الفاسد بعناصر قادرة على الانكباب على العمل بعيدا عن الغوغائية وتحت رقابة الشعب اولا والقضاء والمؤسسات المختصة.

يوم يدرك اي موظف او مسؤول انه تحت الرقابة وان لا خيمة فوق رأس احد ينتفي الفساد بجميع أنواعه العشائري والطائفي والطبقي والعنصري...



يبقى المدخل لذلك بشحذ همم الطاقات الايجابية ايا تكن، في الاحزاب والجمعيات والمؤسسات والجامعات لاستلام المبادرة والجرأة على العمل مع نظيفي الكف في مواقع المسؤولية تمهيدا لإنتاج دولة مدنية تحمي كل مواطن وتؤمن له ارضية العيش الكريم.