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السيد نصرالله لمن؟ " اسمحلي وحل عن سماي"!

11
NOVEMBER
2019
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اعتبر الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله ان "مسألة العقوبات هي سيف ذو حدين"، متحدثا عن "الآثار السلبية التي تركتها هذه العقوبات على الإقتصاد وعلى المصارف، مع العلم ان اموالنا كحزب الله ليست في هذه المصارف".

وأعلن ان "العقوبات على المصارف هي لإحداث فتنة بين اللبنانيين"، لافتا الى "أثر هذه العقوبات على تحويلات المغتربين اللبنانيين الى لبنان".

وقال ان "الفرصة أمام اللبنانيين هي السوق العراقي، وخاصة في المجالين الزراعي والصناعي"، مؤكدا ان "السوق العراقي قادر على استيعاب الإنتاج اللبناني"، ومعتبرا ان "ذلك يتوقف على خطوة واحدة هي ان تتفاهم الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية لتصدير هذه المنتجات عبر البر".

ونوه ب"القرار العراقي السيادي بإصراره على فتح معبر البوكمال رغم التهديدات الأميركية"، نافيا "ان يكون هذا المعبر طريقا لنا لاستيراد السلاح"، ومعلنا "اننا لسنا بحاجة للصواريخ بعد لأن لدينا ما يكفي".


وجدد قوله ان "انقاذ البلد يكون بتحريك عجلة الإنتاج وليس من خلال القروض".

وطالب ب"حكومة سيادية لبنانية تقول للأميركي: اسمحلي وحل عن سماي".

واعتبر أن "الأميركي" ب"عرقلة ترسيم الحدود البحرية إلا بشروط اسرائيل في مسألة إنتاج النفط".

وطالب الشعب اللبناني ب"المزيد من الوعي"، لافتا الى أن "ما قاله وزير خارجية اميركا بومبيو، عندما اتهم ايران بانها سبب مشاكل لبنان، وقاحة وظلم وافتراء".

وحذر من "ركوب الأميركي موجة الإحتجاج لأنه لا يرى الا مصلحته"، متسائلا "عن أي نفوذ إيراني في لبنان يتكلم بومبيو، هل هو في المصارف أو في المؤسسات الأمنية؟ ما قصده بومبيو بالنفوذ الإيراني إنما هو المقاومة، هذه المقاومة التي تحمي لبنان".

كما طالب جمهور "حزب الله" ب"المزيد من الوعي والبصيرة"، وعاهد الناس "في يوم الشهيد على الحفاظ على الكرامة والمقاومة ومقدساتنا أيا تكن الصعوبات".

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