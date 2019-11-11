السيد نصرالله: لهذا السبب "سينجلط" ترامب!

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أشار السيد نصر الله في كلمته خلال احياء "يوم الشهيد" الى أن "الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن عن اكتشاف حقل نفط ضخم باحتياطي 53 مليار برميل نفط، وأنا متأكد ان ترامب "حينجلط" ومساحته تبلغ 2400 كلم مربع في اقليم خوزستان في غرب البلاد وعرض الحقل 80 متر وتم بفضل جهود الشركة الوطنية الايرانية للنفط أي شركة وطنية ايرانية وخبراء ايرانيون ومتخصصون ايرانيون، واليوم ايران تخرج من الضغوطات الاميركية عليها. في المنطقة أيضا يخرج مركز هذا المحور من دائرة احتمال حرب و يتجاوز أصعب مرحلة في تاريخه و يخرج قويا و مقتدرا"