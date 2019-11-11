كيف علّقت جمعية المصارف على تصريحات رياض سلامة؟

A + A -

عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً استثنائياً وصدر عنه البيان الصحافي الآتي نصّه:

- ترحّب الجمعية بالتوجيهات التي صدرت عن سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة في مؤتمره الصحافي المنعقد ظهر اليوم، وتأمل أن تكون لتصريحات سعادته وقع ايجابي على عمل المصارف خصوصاً وأنه أكّد التزام المصرف المركزي الحفاظ على الإستقرار النقدي وسعر الصرف وحماية ودائع الناس.

- تشيد الجمعية بتطمينات سعادة الحاكم في ما يخصّ عدم النيّة باعتماد آلية الكابيتال كونترول Capital control أو الهيركات Haircut. كما ترحّب بتوجيهات الحاكم في ما يخصّ التحويلات الى الخارج، وضرورة أن تكون مرنبطة بحاجات الناس الضرورية وبما يتلاءم مع متطلبات الواقع والظروف الإستثنائية.

- تؤكّد الجمعية الإستمرار في العمل المسؤول من أجل تأمين حاجات الناس الأساسية، وتعتبر أن عودة الإستقرار السياسي ستساهم الى حدّ كبير في عودة الأمور الى طبيعتها.