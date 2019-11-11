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موظّفو ألفا وتاتش أعلنوا الإضراب المفتوح بدءاً من يوم غد الثّلاثاء

11
NOVEMBER
2019
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اعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي في لبنان بدء إضراب مفتوح والتوقف عن العمل في شركتي ألفا وتاتش بدءا من غد الثلاثاء الواقع في 12 تشرين الثاني 2019، في الفروع الرئيسية وفي كل المناطق، اعتراضا على حرمانهم من مكتسباتهم وقضم 30 بالمئة من مدخولهم السنوي، بما ينعكس وضع كارثيا على معيشة أكثر من 2000 عائلة.


ولفتت النقابة في بيان، إلى أن قرار الإضراب اتخذ بعد مفاوضات استمرت لاشهر عدة بغية الوصول الى الحقوق المنشودة وتجدر الاشارة ان هذه المفاوضات ما زالت مستمرة مع وزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير وهي لا تزال تأمل أن تصل الى النتائج المرجوة، وتثبيت حقوق الموظفين لجهة الحفاظ على مكتسباتهم وتوقيع عقد العمل الجماعي وتأمين استمرارية عملهم في اي عقود إدارة او خصخصة او من اي نوع كانت.

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