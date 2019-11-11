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ماذا يتضمن قانون العفو المتداول؟

11
NOVEMBER
2019
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حسب المسوّدة الأولية التي وزعت على النواب، يمنح هذا القانون العفو عن الجرائم المرتكبة قبل 3-10-2019، على أن يشمل:

1- المخالفات على أنواعها.

2- الجنح غير المستثناة بموجب هذا القانون شرط إسقاط الحق الشخصي.

3- الجنايات غير المستثناة.

4- جرائم تعاطي أو تسهيل تعاطي المخدرات أو تسهيل الحصول عليها أو ترويجها من دون عوض ومن دون أيّ نية ربحية، وكذلك جريمة زراعة النباتات الممنوعة.

فيما لا يستفيد من العفو:

1 - المتورطون بقتل مدنيين أو عسكريين أو إيذائهم عمداً أو خطفهم أو حجز حريتهم.

2- من استخدم أو صنع أو اقتنى أو حيازة أو نقل مواد متفجرة أو ملتهبة.

3- من قام بتدريب أشخاص للقيام بأعمال إرهابية.

4- تجنيد أو تدريب أو إعداد اشخاص للقيام بأعمال إرهابية.

جرائم لا يشملها العفو

ومن ابرزالجرائم التي لا يشملها العفو: المحالة إلى المجلس العدلي، وجرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب، والجرائم المتعلقة بالآثار، وجرائم التعدي على الأموال والاملاك العمومية أو الخصوصية العائدة للدولة أو البلديات. اضافة إلى القانون المتعلق بمقاطعة اسرائيل والصادر العام 1955.

- تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة لمدة خمس وعشرين سنة.

- تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة لمدة عشرين سنة.

- تخفض العقوبات الجنائية والجنحية الاخرى بمقدار النصف - الثلثين، على الا يشمل التخفيض الغرامات.

- احتساب يوم العقوبة أو التدبير الاحترازي 24 ساعة، والشهر 30 يوماً حبساً، أما إذا كانت العقوبة المخفضة بموجب العفو هي الحبس سنة وأكثر فهذه السنة تحتسب 12 شهراً، من يوم إلى مثله وفقاً للتقويم الغربي.

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