عناوين الصحف ليوم الأثنين 11 تشرين الثاني 2019

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النهار: الجلسة التشريعية لمجلس النواب غداً مهددة ... عوده: كيف تنامون والسفينة تغرق؟



الديار: الرعـب يسيطر على الأسواق والسيولة مفقودة واجتماع بعبدا فشـل

اذا لم يتم اتفاق سياسي سريع وتشكيل حكومة فلبنان والليرة ذاهـبـان للانهيار

الحريري عارف انها ستنفجر لـذلـك اخـذ القرار بعدم العـودة نهائياً



الأنباء: رهان على خطاب مرن لنصرالله.. و«الجيش والشعب المقاوم» صيغة بديلة للثلاثية التقليدية .. والمصارف تفتح أبوابها غداً إلا إذا..

«أحد الإصرار».. الحراك اللبناني يطوّر أساليبه ويتوسع براً وبحراً

الوطن السورية: أكد في لقاء له يبث اليوم أن قرصنة بريطانيا لسفينة النفط الإيرانية هو لتدفيع السوريين ثمن الوقوف إلى جانب دولتهم … الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف