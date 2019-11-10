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التيار الوطني الحر يرفض المس بنصب الرئيس بشير الجميل في ساسين ويحذر من المدسوسين من خارج الدائرة

10
NOVEMBER
2019
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تستنكر هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار الوطني الحر محاولات بعض المجموعات المشبوهة المس برموز المنطقة لا سيما رئيس جمهورية سابق، هذا وبغض النظر عن أي إختلاف سياسي أو تاريخي في وجهات النظر أو التقييم بين مختلف التوجهات السياسية.

ونظرًا لحساسية المرحلة وحرصًا على أمن منطقة الأشرفية والرميل والصيفي والمدور نؤكد أن التيار الوطني الحر كما وأصحاب النوايا الحسنة من فعاليات المنطقة وأحزابها والقوى الأمنية سيكونون بالمرصاد لدرء المحاولات المشبوهة لزعزعة أمن الدائرة عامة والأشرفية خاصة.

مع تجديد تأكيدنا بأن حق التظاهر وإبداء الرأي والإنتقاد هي حقوق مقدسة أما التعديات والغوغائية فهي مرفوضة وممنوعة أخلاقيًا وقانونيًا.

هيئة قضاء بيروت الأولى 

 

 
 
 
*التيار الوطني الحر يرفض المس بنصب الرئيس بشير الجميل في ساسين ويحذر من المدسوسين من خارج الدائرة*
 
تستنكر هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار الوطني الحر محاولات بعض المجموعات المشبوهة المس برموز المنطقة لا سيما رئيس جمهورية سابق، هذا وبغض النظر عن أي إختلاف سياسي أو تاريخي في وجهات النظر أو التقييم بين مختلف التوجهات السياسية.
ونظرًا لحساسية المرحلة وحرصًا على أمن منطقة الأشرفية والرميل والصيفي والمدور نؤكد أن التيار الوطني الحر كما وأصحاب النوايا الحسنة من فعاليات المنطقة وأحزابها والقوى الأمنية سيكونون بالمرصاد لدرء المحاولات المشبوهة لزعزعة أمن الدائرة عامة والأشرفية خاصة.
مع تجديد تأكيدنا بأن حق التظاهر وإبداء الرأي والإنتقاد هي حقوق مقدسة أما التعديات والغوغائية فهي مرفوضة وممنوعة أخلاقيًا وقانونيًا.
هيئة قضاء بيروت الأولى 
 
 
 
 
 
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