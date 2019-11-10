living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

علي حسن خليل: الأزمة تتعمق وندعو الى محاسبة ومواجهة كل الذين يريدون فسادًا في الوطن

10
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شدد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل على ضرورة الاسراع في مشاورات تشكيل الحكومة.

وقال خلال مشاركته في الاحتفال الذي اقيم في حسينية الخيام لمناسبة مرور أسبوع على وفاة رئيس بلدية الخيام علي العبد الله: "نعيش اليوم مرحلة من ادق المراحل الذي مر بها وطننا لبنان، ونحن منذ اليوم الاول للحراك الشعبي عبرنا عن انحيازنا لصدق الناس في التعبير عن وجعها من السياسات ومن التجارب ومن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، ولطالما حذرنا ورفعنا الصوت".

وأضاف: "البعض يقول انتم في موقع المسؤولية، نعم نحن في موقع المسؤولية ولكن كنا دائما منحازون لقضايا الناس واوجاعهم، نطالب ونصرخ ونشرع وننادي وندعو الى المحاسبة ومواجهة كل الذين يريدون فسادا في هذا الوطن والمؤسسات، نحن ما زلنا على نفس الموقف نعبر بصدق عن الانحياز الى الحراك الحقيقي البعيد عن الاستغلال السياسي لوجع الناس من اجل تحقيق مكاسب سياسية وتصفية حسابات في ذهن البعض من الممكن ان يحصلوا عليها".

ودعا خليل الى "تحمل المسؤولية التي تقتضي ان نحفظ وحدتنا بالدرجة الاولى، وحدة الموقف اللبناني وتحييد وابعاد كل الذين يحاولون اختراق مجتمعنا وساحاتنا باساليب مختلفة من اجل الانقضاض على تجربة المقومة وهذا الوطن الذي استطاع ان يقدم نموذجا في العالم العربي وعلى مستوى العالم". 

وأكّد أننا "نريد ان يحقق هذا الحراك نتائجه الصادقة بمراقبة ومحاسبة ومطالبة كل المسؤولين عن الازمات التي وصلنا اليها، وان نضع انفسنا جميعا تحت سقف الحساب، لكن في نفس الوقت المسؤولية تقتضي ان نسرع في المشاروات من اجل انتاج حكومة تعكس ثقة الناس في السياسة، والاقتصاد والمال وتطمئنهم إلى القدرة على إدارة الازمة للخروج نحو واقع افضل في المستقبل القريب".

وقال خليل: "تأخرنا كثيرا ونضيع الكثير من الوقت ولم يعد هناك سبب لتضييع الوقت لان الازمة تتعمق والمطلوب الانطلاق بشكل جدي نحو وضع الخطط الاصلاحية على السكة الصحيحة، وهذا يبدأ بتشكيل حكومة باقرب وقت ممكن، وبهذا نكون قد تابعنا فهمنا واخذنا العبرة من صرخة الناس وانطلقنا نحو مرحلة سياسية جديدة من حياتنا العامة والسياسية".

 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout