living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الإتحاد المسيحي اللبناني المشرقي: التصدي لمشاريع " دمج اللاجئين" و"التوطين" سيبقى مستمرا

10
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر الإتحاد المسيحي اللبناني المشرقي البيان التالي:

في العام ١٩٧٥ عرض وزير خارجية اميركا "هنري كيسينجر " ومساعده لشؤون الشرق الأوسط "دين براون" على فخامة الرئيس الأسبق سليمان فرنجيه، تسهيل مغادرة المسيحيين لبنان، عبر تأمين البواخر وبعض المال وبلدان لاستضافتهم، وقد رفض فخامته ذاك العرض بحجة ان العرض لم يشمل "نقل مقابر الأجداد"، وكلام الرئيس الراحل مسجل ومعروف، وقد تصدّى المقاومون اللبنانيون لهذه المؤامرة في حرب طويلة كلفتهم الكثير من الآلام والتضحيات، حتى تمكنوا من دحرها بعد إجماع اللبنانيين على رفض التوطين.

وقد اثبتت الوقائع والأحداث ان سبب العرض "الرسمي" الاميركي، هو ان الوجود المسيحي ودوره "الفاعل" في لبنان، كان يشكل عائقا امام توطين الفلسطينين، وامام حل القضية الفلسطينية على حساب لبنان.

وبالأمس القريب كشفت بعض الجهات "الرسمية" الدولية في زيارة لفخامة الرئيس ميشال عون بما يشبه ظروف العام ١٩٧٥، عن نواياها تجاه الأوضاع السائدة في لبنان, فها هي في خضم الأزمة التي تعصف بنا على المستويين السياسي بعد استقالة الحكومة، والإقتصادي في ظل الحراك الشعبي الذي يجري على الأرض مطالبا بإصلاحات معيشية ومكافحة الفساد، فقد أطلّ علينا رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان السيد "رالف طراف" ناقلا "اهتمام دول الاتحاد الأوروبي بالتطورات الأخيرة وحرصها على ان يتمكن لبنان من الخروج من الأزمة التي يمر بها راهناً".

إن الإتحاد المسيحي إذ يشكر السيد طراف والجهة التي يمثلها على هذا "الإهتمام"، فهو يذكره بدعوة من يمثلهم من الأوروبيين وتحديدا في البيان المشترك الذي صدر في 9 تشرين الاول الماضي عن لجنتي الشؤون الخارجية والميزانية في البرلمان الأوروبي، والذي تناول وضع النازحين السوريين، وجاء فيه "ضرورة تأمين قدرتهم على الإندماج والتوظيف على المدى الطويل بطريقة متماسكة مع المجتمعات المضيفة".

إن الإتحاد المسيحي إنما يرى في هذه الدعوة الى "الدمج" "شبهة موصوفة"، ولا يسعه إلا التوقف عندها، ويعتبر بشكل أو بآخر أنها دعوة مبطنة للتوطين التدريجي الأمر الذي واجهه لبنان بقوة على مدى العقود الماضية حيال قضية اللاجئين الفلسطينيين التي طرحت قضية توطينهم في أماكن لجوئهم كجزء من حل القضية الفلسطينية.

ويعتبر الإتحاد المسيحي أن ما تضمنه البيان الأوروبي حول تعميم "دمج" اللاجئين السوريين في أماكن لجوئهم من دون الأخذ بخصوصية البلدان التي تستضيفهم ولا سيما لبنان، هو استهداف خطير للدولة اللبنانية في سيادتها وامن مواطنيها، وإنما يؤسس الى جولة جديدة من الأزمات المفتوحة التي تحضر لوطننا خاصة في ظل الأوضاع الإقتصادية والمعيشية التي يعاني منها.

ويحذر الإتحاد المسيحي من أن قضية التوطين عموما كانت إحدى الأسباب الرئيسة في الضغط على لبنان عبر استخدام عناصر تفجيره داخليا، الأمر الذي يجب أن يعيه اللبنانيون في مواجهة مشروع "الدمج" الذي يدعو الأوروبيون إليه في هذه المرحلة الحساسة، علما أن الإجراءات التي يتخذها لبنان حيال اللاجئين السوريين تنطلق من أنهم "أخوة في الانسانية", لكن من دون أن يعرضوا لبنان لخطر التغيير الديموغرافي الذي سيكون حكما سببا رئيسا في اندلاع موجات من العنف الذي يحاول جميع اللبنانيين بتنوعهم الطائفي تجنبه وعدم السماح بالعودة اليه تحت أي ظرف من الظروف.

ويؤكد الإتحاد المسيحي على أن التصدي لهذا النوع من المشاريع سيبقى قائما ومستمرا خاصة بعد تنامي وعي اللبنانيين في الإنتماء والتمسك بوطنهم واتساع فكر وعقيدة المقاومة لدى المجتمع اللبناني على اختلاف تنوعه وجهوزيتها في أعلى درجات الجهوزية.
بيروت في ٢٠١٩/١١/١٠
الإتحاد المسيحي اللبناني المشرقي

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout