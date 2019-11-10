نقيب محرري الصحافة يرفض ويستنكر اقتصار دعوة حاكم مصرف لبنان عدداً محدوداً من الصحافيين لتغطية مؤتمره الصحفي

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أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي رفضه واستنكاره الشديدين ، لموقف مصرف لبنان لجهة اقتصار الدعوة التي وجهها حاكم المصرف المركزي للمؤتمر الصحفي الذي يعقده غدا، إلى عدد محدود من الزملاء والوسائل الإعلامية. وقال إن المؤتمر يجب أن يكون مفتوحا لمن يرغب من الزملاء ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، وإلا عد ذلك بمثابة اجتماع مغلق بين الحاكم ومجموعة اختارها من دون سائر الزملاء ، وهو أمر لا نجد له تفسيرا أو مبررا .

وقال النقيب القصيفي :نأسف لهذا النهج المتبع من قبل مصرف لبنان، ما يدل على انه يتعامل مع أفراد الجسم الصحافي والاعلامي على قاعدة التمييز والمفاضلة في ما بينهم.