مسيرات طالبية في طرابلس واعتصامات امام منازل القيادات السياسية

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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان طرابلس تشهد كما في كل يوم مسيرات طالبية عدة تجوب شواع المدينة ويحمل المشاركون فيها العلم اللبناني وراية الجيش، وسط الصرخات والهتافات المطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط يتمتع افرادها بالكفاءة ونظافة الكف، ويؤكدون انهم لن يعودوا الى مدارسهم وجامعاتهم حتى يتم تحقيق الاهداف المنشودة.

كما، نفذت مجموعات اخرى من المتظاهرين اعتصامات امام منازل القيادات السياسية في المدينة بدون استثناء، وطالبوا بتقديم استقالاتهم وافساح المجال امام طلاب الجامعات.

وكما في كل يوم ستنطلق اعمال الحراك الشعبي في ساحة النور بعد الخامسة تقريبا، وستتضمن لقاءات حوارية وتثقيفية سياسية واعمالا فنية، اضافة الى الاغاني الوطنية.