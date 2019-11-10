هيئة قضاء زحلة في التيار احتفلت بالقداس الالهي على نية لبنان ورئيس الجمهورية

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لمناسبة عيد رئيس الملائكة مار ميخائيل احتفل بالقداس الالهي على نية لبنان ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون بدعوة من هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر في كاتدرائية سيدة النجاة للروم الملكيين الكاثوليك في زحلة.

القداس الذي ترأسه النائب الاسقفي العام الارشمندريت نقولا حكيم مع لفيف من الكهنة ، شارك فيه النائبان سليم عون وميشال ضاهر ونائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي ومنسقة هيئة قضاء زحلة في التيار جيهان جبور حداد واعضاء الهيئة وحشد من الفاعليات الزحلية والجوار والمؤمنين.

بعد الانجيل المقدس ، اشار الارشمندريت حكيم في العظة الى ان يسوع المسيح هو خلاصنا والرحمة هي صلة الوصل بين الناس والله.واذ شدد على ان الشيطان يغرر بنا ويزرع الضغينة دعا الى التمثل بالملاك ميخائيل للتصدي للفساد والشر.

كما دعا للصلاة لاجل لبنان وجميع حكامنا المؤمنين وخاصة من اجل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

لمنحهم الحكمة والفطنة من اجل ادارة البلاد.

وقال:قوتنا في وحدتنا .لبنان منبع الايمان وفخر للمشرقية المسيحية . وختم قائلا:لبنان اكثر من وطن انه رسالة فلنحافظ عليه منارة للشرق.

ورفعت الصلوات والنوايا من اجل خلاص لبنان ولزرع الوعي في صفوف شبابنا ، جيل المستقبل ، لكي يسلكوا الطريق الصحيح لبنان الوطن.