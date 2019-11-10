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روسيا تحذر من الانهيار المحتمل للاتفاق النووي

10
NOVEMBER
2019
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حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، من عواقب وخيمة للانهيار المحتمل للاتفاق النووي، مشيرا إلى أن ذلك إن حصل سيؤدي إلى تصعيد حدة التوتر في العالم وقد يتحول إلى صراع مفتوح.

وأعلن ريابكوف، أمس، أن انهيار الاتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي سيؤثر، من بين أمور أخرى، على أسواق السلع، لافتا إلى أن موسكو تأمل أن يتم فهم تلك المخاطر في واشنطن.

 

وقال ريابكوف، في كلمة ألقاها في مؤتمر حظر الانتشار النووي الذي تستضفه موسكو: "لن يستفيد أحد، لا إيران ولا الولايات المتحدة ولا أوروبا ولا بقية العالم، من انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، لأن اشتداد حدة التوتر المحفوف باندلاع صراع مفتوح، سيعود بعواقب وخيمة حول العالم بحيث سيؤثر على الاقتصاد وسيضرب أسواق السلع الأساسية والمالية".

 

وأشار ريابكوف إلى أن "الانهيار النهائي المفترض للاتفاق النووي بأكمله سيؤدي إلى نشوب أزمة كبرى جديدة في الشرق الأوسط"، مضيفا أن موسكو تأمل بأن تدرك واشنطن خطورة الحالة.

 

لقد اكدت التجربة المريرة للشعب الايراني مع امريكا خاصة والغرب عامة ، ان امريكا والغرب لا يؤمنون لا بالحوار ولا بالمفاوضات ، ولا يحترمون عهودهم و لا مواثيقهم ، لذا بدأت الاصوات تتعالى بين اوساط الشعب الايراني وهي تطالب لا بالانسحاب من الاتفاق النووي فحسب ، بل من معاهدة حظر الانتشار النووي ايضا ، المعاهدة التي طبقت ايران "لاءاتها" دون ان تحصل منها على اي حق من حقوقها المنصوصة فيها ، فلم يعد امام ايران من خيار انجع في التعامل مع هذا الغرب الا خيار المقاومة والوقوف في وجه عنجهيته ، عبر وضع "قضية الخروج من الاتفاق النووي ومن معاهدة حظر الانتشار النووي" ، وبجدية على الطاولة ، فالغرب وعلى راسه أمريكا لا يفهم الا لغة القوة ، ويكفي الاستماع الى خطابات ترامب وهو يتحدث الى "حليفه" السعودي ، وكذلك الى خطاباته وهو يتحدث الى "عدوه" الكوري الشمالي ، لنعرف الشخصية الامريكية على حقيقتها.

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