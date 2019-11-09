النائب آلان عون: الأولوية لتشكيل حكومة انقاذية

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أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، في حديث تلفزيوني، أن إقتراح قانون العفو العام لا يشمل أي عفو عن الجرائم، لافتاً إلى أن ليس هناك من سبب لتأجيل موعد الجلسة العامة لمجلس النواب المقررة يوم الثلاثاء المقبل، معتبراً أن الجلسة يجب أن تعقد مهما كانت التحركات في الشارع.

وأشار النائب عون إلى أن المطلوب أن يدرك المتظاهرون أن الجلسة التشريعية تخدم أهداف الثورة ولا يجب تعطيلها، موضحاً أن موضوع الدعوى إلى انتخابات نيابية مبكرة قابل للنقاش، لكنه لفت إلى أنه ليس محط إجماع، معتبراً أن الأولوية هي لتشكيل حكومة انقاذية تعبر الأزمة.