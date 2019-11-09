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"درجات الحرارة إلى ارتفاع"... تحذيرات ونصائح لتفادي الحرائق

9
NOVEMBER
2019
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أعلنت "قوى الأمن الداخلي" عبر حسابها على "تويتر" أن لبنان سيشهد في الساعات المقبلة (بحسب مصلحة الأرصاد الجوية) ارتفاعاً بدرجات الحرارة يترافق مع كتل هوائية ممّا يزيد من خطر الحرائق لذلك يجب:

-عدم رمي أعقاب السجائر في الطبيعة.
-عدم اشعال النيران في الاحراش أثناء التنزه.

- عدم حرق الاعشاب.
-عدم استعمال المفرقعات.

بدورها، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من استعمال الألعاب النارية أو اضرام النيران لأي سبب كان أو اطلاق المناطيد المضاءة بالشموع ما قد يؤدي إلى اشتعال الحرائق لا سيما في هذه الفترة التي تسيطر خلالها درجات الحرارة التي تفوق معدلاتها الموسمية وفقاً لما ورد ضمن نشرة احتمال اندلاع حرائق الغابات التي اظهرت ان ثمة خطراً كبيراً لتعرض العديد من المناطق للحرائق. وذكرت المديرية المواطنين بضرورة التقيد بارشاداتها حول كيفية تفادي نشوب الحرائق الموجودة على موقعها الإلكتروني الرسمي www.civildefense.gov.lb

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