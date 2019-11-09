نقابة موظفي المصارف - الشمال تدعو للإقفال المفتوح !

A + A -

عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في الشمال إجتماعا طارئا بحضور معظم مديري وموظفي المصارف، للتداول في الأوضاع الراهنة وما يتعرض له موظفو هذا القطاع من تهديدات وإهانات وإعتداءات من قبل بعض المودعين.



ورأى المجتمعون أن الأيام الماضية شهدت تجاوزات غير مسبوقة وغير مقبولة تحول من خلالها عدد من الموظفين الى مكسر عصا وفشة خلق علما أن كل المصارف وإداراتها وموظفيها ينفذون سياسة مصرف لبنان ويتقيدون بالتعليمات التي تصدر في هذا الصدد.



وقال المجتمعون في بيان إنّه حرصا على سلامة الزملاء الموظفين في المصارف، ومنعا لحصول أية تجاوزات أو إعتداءات أو إساءات بحقهم يمكن أن تؤدي الى ما لا يحمد عقباه، فإننا نطلب من رئيس إتحاد المصارف في لبنان ومجلسه الكريم الدعوة الى الاقفال العام والمفتوح في القطاع المصرفي الى حين إصدار التشريعات الضرورية التي تنظم العلاقة بين المصارف والمودعين، وذلك لحماية الجميع من أي تطور لا يكون في مصلحة الطرفين.