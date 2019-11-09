بعد ضربة ندى بستاني... مصداقية ج. ر. تنتهي !

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يبدو ان البعض استذوق عملية فبركة و ترويج الاخبار الكاذبة و تحمس على اتهام غيره بها ( و قد تعرفنا مؤخرا الى ج. ر. الذي يروج لشائعات و يتطاول على الاعلام النظيف) .

الخبر الكاذب: تشكيك بعملية التنقيب على النفط و الغاز و الاستهزاء بالوقائع و بوصول المعدات اللازمة الى مرفأ بيروت كما قالت وزيرة الطاقة ندى بستاني.

الخبر الصحيح: اليوم و من مرفأ بيروت بستاني تكشف عن المعدات امام عدسات الاعلام مجتمعة و شركة توتال الفرنسية تتحدث عن اقتراب حفر اول بئر اختباري خلال وقت قليل. و اللافت غياب ج. ر. اليوم عن زيارة مرفأ بيروت بعدما وجهت بستاني دعوة له.



المصداقية : معدومة