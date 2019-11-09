هل من منخفضات جوية ممطرة في المدى القريب؟

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ؤثر طقس دافئ جدا على لبنان ويستمر في الايام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة لتلامس الـ30 درجة ساحلا في بعض المناطق، ولا منخفضات جوية ممطرة في المدى القريب.

تفاصيل طقس اليوم:

1- الحرارة ساحلاً بين 22 و30 درجة فيما بقاعا تسجل بين 11 و26 درجة وعلى الـ1000م بين 18 و25 درجة

2- الرياح شرقية الى شمالية تنشط احياناً

3- الرطوبة 50 ٪

4- الضغط الجوّي 1021 hpa

5- الأجواء غائمة جزئيا مع احتمال خفيف لأمطار رعدية محلية

6- الرؤية جيدة

7- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 25 درجة

الأحد: طقس دافئ جدا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 22 و29 درجة واحتمال خفيف لبعض الأمطار المحلية خصوصا على الجبال الشمالية والشرقية.

الأثنين: طقس دافئ جدا مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 22 و29 درجة فيما الأجواء غائمة جزئيا.