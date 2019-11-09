living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل من منخفضات جوية ممطرة في المدى القريب؟

9
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ؤثر طقس دافئ جدا على لبنان ويستمر في الايام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة لتلامس الـ30 درجة ساحلا في بعض المناطق، ولا منخفضات جوية ممطرة في المدى القريب.

تفاصيل طقس اليوم:

1- الحرارة ساحلاً بين 22 و30 درجة فيما بقاعا تسجل بين 11 و26 درجة وعلى الـ1000م بين 18 و25  درجة
2- الرياح شرقية الى شمالية تنشط احياناً
3- الرطوبة 50 ٪
4- الضغط الجوّي 1021 hpa
5- الأجواء غائمة جزئيا مع احتمال خفيف لأمطار رعدية محلية
6- الرؤية جيدة
7- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 25 درجة

الأحد: طقس دافئ جدا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 22 و29 درجة واحتمال خفيف لبعض الأمطار المحلية خصوصا على الجبال الشمالية والشرقية.

الأثنين: طقس دافئ جدا مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 22 و29 درجة فيما الأجواء غائمة جزئيا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout