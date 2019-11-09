عناوين الصحف ليوم السبت 9 تشرين الثاني 2019

الاخبار
صدام بين سلامة والمصارف
أموال «سيدر» معلّقة بحكومة غير سياسية | الحريري: الأوروبيون خدعونا!
قانون الإثراء غير المشروع: كذبة تجرجر أكاذيب
هيئة الاستشارات عاجزة أمام فساد أوجيرو
البناء
حضور دولي على خط الأزمات: واشنطن لإخراج إيران... والبنك الدولي يحذّر... وفرنسا تتوسط
الثلاثاء يتبلور المشهد الحكومي: يحسم الحريري خياراته... بعد اختبار الضغط المالي
الخلاف لا يطال رئاسة الحريري ولا الاختصاصيين... بل توازنات نتائج الانتخابات النيابية
الجمهورية
الهيئات تلوح بالاقفال الكامل
إحذروا ثورة الجوع
الأزمة: لعب على حافة الهاوية... العقد مستعصــية والحريري على رفضه
اللواء
شِّح الدولار يهدد بانفجار إجتماعي... وإضرابات بالجملة
الحريري لإطالق يده في التأليف.. وبومبيو لتخليص لبنان من النفوذ الإيراني
L'Orient-Le Jour
Seules au front, la course des banques contre la montre
The Daily Star
Iraq protesters, leaders dig in for third week