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أسرار الصحف ليوم السبت 9 تشرين الثاني 2019

9
NOVEMBER
2019
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البناء

خفايا

قال مرجع حقوقي انّ فتح الملفات القانونية للمسؤولين الحاليين والسابقين يجب أن يكون منهجياً وشاملاً بموجب قوانين رفع الحصانات ورفع السرية المصرفية للتحقق من مصادر المال والثروة للمسؤولين، كي لا يتحوّل الاستنساب إلى نوع من تبييض قضائي للمتهمين بملفات الفساد بدخولهم وخروجهم من المساءلة دون مواجهة إتهامات جدية…

كواليس
قالت مصادر عسكرية إنّ كلام الرئيس الأميركي وبعده كلام البنتاغون عن الاستعداد للقتال لحماية سيطرتها على المواقع النفطية شمال سورية معاكس لأيّ منطق عسكري بعدما أخلت القوات الأميركية نقاط الدفاع الضرورية عن محيط المواقع النفطية واعتبرت الكلام سياسياً بعيداً عن أيّ حسابات عسكرية...

 

الجمهورية

تبين أن سفير دولة عربية لدى لبنان كان قد اطلع على عزم مرجع رسمي اتخاذ قرار كبير قبل أن يعرف به شركاؤه في السلطة.

سئل أحد المعنيين بملف تشكيل الحكومة اذا كانت ستطول بسبب عدم المسؤولية تجاه ما يحصل فأجاب: انتبهوا صرنا بمكان آخر.

تجري التحضيرات لاعتصام ثابت وكبير ينظمه حزب فاعل في اتجاه منزل إحدى الشخصيات في مدينة شمالية رداً على إجراءات إستهدفت مسؤولين فيه.

 

اللواء

همس

فوجئت أوساط أممية بانعدام الإلتفات الدولي إلى ما يجري على الأرض في لبنان، والإلتقاء بالترقب والإنتظار!

لغز

رسم سقف «وقتي» لجنون الدولار عند الـ2000 ليرة مما يعني أن الليرة تستنزف إلى حدود الثلث من قيمتها..!

غمز

تنظر جهات معنية بعين الريبة إلى فتح الملفات، وما يخرج من الجلسات إلى العلن؟

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