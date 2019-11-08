التجمع من اجل لبنان- التيار الوطني الحر في فرنسا يقوم بحملة تسويق للمنتوجات اللبنانية

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يقوم التجمع من اجل لبنان- التيار الوطني الحر في فرنسا بحملة تسويق للمنتوجات اللبنانية.

ولذلك ندعوكم لتشاركوا معنا يوم السبت الواقع ٩ تشرين الثاني ٢٠١٩ من الساعة السابعة صباحاً حتى الثالثة عصراً في سوق "Avenue du President Wilson,Paris 16e” لشراء جميع أنواع المنتوجات التراثية اللبنانية وخاصة الغذائية منها كالزعتر والكشك والعسل والمربيات والمكسرات والصابون وزيت الزيتون ...

وتتلخص أهداف هذه الحملة الريعية بدعم الاقتصاد والصناعة الوطنية والمزارعين والحرفيين المحليين ثم تسويق المنتجات وهوية المطبخ للبناني في بلاد الانتشار