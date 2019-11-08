بعد الفيديو والبلبلة.. شربل نحاس يعتذر!

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قدّم الوزير السابق شربل نحاس، إعتذاره عن الكلام الذي صدر عنه في فيديو تم تداوله يوم أمس.

وأكد في مؤتمر صحفي، أننا في حركة "مواطنون ومواطنات" نعتذر عن اختيارنا لتعابير وصيغ غير موفقة.

وأشار، الى أنّ "الكلام عن الشكل والثياب المقصود منه أن مظاهر الناس تدل على إنقسام المجتمع ليس فقط لدى الشيعة بل لدى الجميع، وليس المقصود ثياب الفقراء أو الاغنياء ونعتذر عن التعبير الذي لم يكن موفقًا".

ولفت، الى أنّ "المقاومين الذين حرَّروا الأرض عام 2000 وصدوا العدوان عام 2006 هم لبنانيّون وحققوا انجازا عجزت عنها الجيوش العربية".

وأضاف:"نقول للجميع أن تاريخنا مشترك وهمنا مشترك ومصيرنا مشترك"، مشددًا، على أنّ "شعارنا السياسي مسؤولية وهذا ليس كلام فقط، والمسؤولية اقتضت اليوم أن نقدم اعتذارًا".