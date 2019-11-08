الرئيس عون ابلغ رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي استغراب لبنان البيان الاوروبي لجهة دمج النازحين في المجتمعات المضيفة

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رئيس الجمهورية: مجلس النواب سوف يباشر درس مشاريع قوانين اصلاحية والحكومة العتيدة ستعمل على تطبيق الورقة الاقتصادية للحكومة المستقيلة

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان السفير رالف طراف الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، استغراب لبنان لمضمون البيان المشترك الذي صدر في 9 تشرين الاول الماضي عن لجنتي الشؤون الخارجية والميزانية في البرلمان الاوروبي، والذي تناول وضع النازحين السوريين، وجاء فيه "ضرورة تأمين قدرتهم على الاندماج والتوظيف على المدى الطويل بطريقة متماسكة مع المجتمعات المضيفة".

واعتبر رئيس الجمهورية ان هذا الموقف يتناقض مع الدعوة اللبنانية المتكررة لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم، لا سيما بعدما استقر الوضع في اكثر من 90 في المئة من الاراضي السورية، وانحسرت المواجهات المسلحة في منطقة محدودة جداً. واكد الرئيس عون للدبلوماسي الاوروبي ان عملية عودة النازحين السوريين من لبنان الى سوريا، مستمرة وعلى دفعات، وقد بلغ عدد العائدين 390 الف نازح لم ترد اي شكوى منهم عن ضغوط تعرضوا لها بعد عودتهم.

ولفت الرئيس عون الى ان مجلس النواب سوف يباشر درس مشاريع قوانين اصلاحية احيلت اليه، وتتناول خصوصاً مسألة مكافحة الفساد ورفع الحصانة ومحاسبة المسؤولين عن الهدر المالي والتهرب الضريبي الذي حصل منذ اكثر من 20 سنة، مؤكداً ان الحكومة العتيدة سوف تعمل على تطبيق مضمون الورقة الاقتصادية التي اقرتها الحكومة المستقيلة.

وكان السفير طراف نقل الى الرئيس عون اهتمام دول الاتحاد الاوروبي بالتطورات الاخيرة وحصرها على ان يتمكن لبنان من الخروج من الازمة التي يمر بها راهناً.

وحضر اللقاء عن الجانب الاوروبي الى السفير طراف، نائبة رئيسة البعثة السيدة جوليا كوتش دو بيوبلي Julia Koch de Biobley، والدبلوماسي راين نيلاند Rein Nieland، وعن الجانب اللبناني وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمدير العام للرئاسة الدكتور انطوان شقير، والمستشاران شربل وهبه ورفيق شلالا.

امين الهيئة القيادية لـ "المرابطون"

وفي قصر بعبدا، أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد المتقاعد مصطفى حمدان الذي عرض مع رئيس الجمهورية التطورات الراهنة.