living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون ابلغ رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي استغراب لبنان البيان الاوروبي لجهة دمج النازحين في المجتمعات المضيفة

8
NOVEMBER
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رئيس الجمهورية: مجلس النواب سوف يباشر درس مشاريع قوانين اصلاحية والحكومة العتيدة ستعمل على تطبيق الورقة الاقتصادية للحكومة المستقيلة
 
ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان السفير رالف طراف الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، استغراب لبنان لمضمون البيان المشترك الذي صدر في 9 تشرين الاول الماضي عن لجنتي الشؤون الخارجية والميزانية في البرلمان الاوروبي، والذي تناول وضع النازحين السوريين، وجاء فيه "ضرورة تأمين قدرتهم على الاندماج والتوظيف على المدى الطويل بطريقة متماسكة مع المجتمعات المضيفة". 
واعتبر رئيس الجمهورية ان هذا الموقف يتناقض مع الدعوة اللبنانية المتكررة لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم، لا سيما بعدما استقر الوضع في اكثر من 90 في المئة من الاراضي السورية، وانحسرت المواجهات المسلحة في منطقة محدودة جداً. واكد الرئيس عون للدبلوماسي الاوروبي ان عملية عودة النازحين السوريين من لبنان الى سوريا، مستمرة وعلى دفعات، وقد بلغ عدد العائدين 390 الف نازح لم ترد اي شكوى منهم عن ضغوط تعرضوا لها بعد عودتهم. 
ولفت الرئيس عون الى ان مجلس النواب سوف يباشر درس مشاريع قوانين اصلاحية احيلت اليه، وتتناول خصوصاً مسألة مكافحة الفساد ورفع الحصانة ومحاسبة المسؤولين عن الهدر المالي والتهرب الضريبي الذي حصل منذ اكثر من 20 سنة، مؤكداً ان الحكومة العتيدة سوف تعمل على تطبيق مضمون الورقة الاقتصادية التي اقرتها الحكومة المستقيلة.
وكان السفير طراف نقل الى الرئيس عون اهتمام دول الاتحاد الاوروبي بالتطورات الاخيرة وحصرها على ان يتمكن لبنان من الخروج من الازمة التي يمر بها راهناً.
وحضر اللقاء عن الجانب الاوروبي الى السفير طراف، نائبة رئيسة البعثة السيدة جوليا كوتش دو بيوبلي Julia Koch de Biobley، والدبلوماسي راين نيلاند Rein Nieland، وعن الجانب اللبناني وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمدير العام للرئاسة الدكتور انطوان شقير، والمستشاران شربل وهبه ورفيق شلالا.
امين الهيئة القيادية لـ "المرابطون"
وفي قصر بعبدا، أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد المتقاعد مصطفى حمدان الذي عرض مع رئيس الجمهورية التطورات الراهنة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout