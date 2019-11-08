بعد تقديم الإخبار بحقه امام القضاء.. هذا ما قاله الوزير باسيل

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ردّ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل على الاخبار المقدم بحقه وقال: "شكراً لمن قدم إخباراً بحقي امام القضاء ولو أنّ المحتوى لا اساس له من الصحّة ومستند الى مقال مفبرك كالعادة. قبله صدرت الاتهامات نفسها بالتصريحات والمقالات فادّعيت اعلى اصحابها ولم يقدّموا دليلاً واحداً وربحت امام القضاء.هذه فرصة جديدة لتظهر الحقيقة وتسقط الشائعة وينفضح الافتراء..."

وكان المحامي مروان سلام تقدم اليوم بإخبار ضد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بجرم اختلاس أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وأي جرم آخر يظهره التحقيق.