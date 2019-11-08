أرسلان: تروّي الرئيس عون بمشاورات التكليف والتأليف خطوة مسؤولة

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أشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في تغريدة له على "تويتر" إلى أنّه: "على الناس في الحراك التنبّه جداً من استغلال مطالبهم الشعبية المحقّة في أروقة السفارات الأجنبية لتحويلها عن غير قصدهم إلى مشاريع تهدّد الأمن والاستقرار و السّلم الأهلي".

وقال: "نوايا معظم المشاركين في الحراك بريئة وعفويّة ولا أحد يستطيع الشّك بها، إنما الأمور وصلت الى حدّ الاستغلال من قبل جهات مشبوهة ومعروفة في الداخل والخارج، لمحاولة تطويق البلد واستغلال استنزافه لمآرب لا تمتّ الى مطالب الحراك بصلة".

وتابع: "علينا جميعاً التنبّه لمخاطر المرحلة ودقّتها وكشف كل ما هو مستور منها ليعي الجميع حقيقة ما يحصل ونتائجه".

وختم أرسلان بالقول: "التروّي لدى فخامة الرئيس عون بمشاورات التكليف والتأليف خطوة مسؤولة في هذا الظّرف الحرج، للوصول إلى حكومة إنقاذ تخرجنا من ظلمة النفق الذي نحن فيه اليوم".