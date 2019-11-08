رسالة دعم من التيار في استراليا للرئيس عون

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دعما لمسيرة الحرية والسيادة والاستقلال التي بدأها فخامة الرئيس ميشال عون وتسجيدا للمبادىء الاساسية وخريطة الطريق التي أطلقها معالي وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل: سرية، محاسبة استرداد، قام وفد من التيار الوطني الحر / استراليا ممثلين جميع الولايات الأسترالية بزيارة تسليم سعادة سفير لبنان في كانبرا السيد ميلاد رعد رسالة دعم للبنان ولفخامة رئيس الجمهورية وللغاية نفسها زار الوفد السفارة الفرنسية في كانبرا والتقوا مساعدة السفير الفرنسي للشؤون السياسية السيدة/Marie Anne Mortelette .

ضم الوفد كل من:

السيدة كلودين منصور نائب رئيس الفيديرال في التيار الوطني الحر- استراليا، والسادة نخله عون منسق هيئة كانبيرا، مارون صالح ، جوزيف درويش وفادي عون.