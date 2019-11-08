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أسرار الصحف ليوم الجمعة 8 تشرين الثاني 2019

8
NOVEMBER
2019
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البناء
كواليس
قالت مصادر دبلوماسية إنّ نصائح أوروبية قدّمت للأميركيين لعدم الذهاب بالضغوط المالية والسياسية في لبنان والعراق إلى الأبعد خشية أن تذهب الأمور إلى خيارات دراماتيكية تنتهي بوحدة إقتصادية ونفطية وتجارية بين لبنان وسورية والعراق وإيران برعاية روسية صينية، بما يعني تحوّلاً إستراتيجياً في آسيا لغير مصلحة الغرب…

 

الجمهورية

طلب مسؤول إقتصادي من مرجع كبير تشريع إجراءات بدأ قطاع مالي تنفيذها خالفاً للقانون والدستور، إلا أن المرجع رفض "ضرب البلد بهكذا طلب".

تحاول جهة حزبية إستقصاء خلفيّة موقف مرجع سياسي وهل هي مرتبطة بضغوط خارجية؟

يشترط وزير في الحكومة المستقيلة في أي حكومة يتم تشكيلها أن يحصل فيها على الثلث زائداً واحداً وهذا ما يرفضه آخرون جملةً وتفصيلاً.

 

اللواء

لغز
مع عودة الحرارة إلى اتصالات التأليف، نشط المستوزرون على غير خط لتسجيل حضورهم؟!

همس
تكاد الاتصالات تبدو مقطوعة بين مرجع رسمي وقطب وسطي، من دون معرفة حقيقة العلاقة بينهما!

غمز
تكاثرت الإشاعات في الساعات الماضية، وركزت على إفلاسات وانهيارات في الوضع الاقتصادي.

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