وهاب يرد على نحاس : إعتذر فالإعتذار شيمة الكرماء

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غرد وهاب على تويتر قائلاً : عزيزي شربل نحاس نلتقي معك في كثير من طروحاتك الإقتصادية والإجتماعية والمالية ولكن كلامك عن أهل الجنوب يشكل إهانة لكل لبناني وعربي شريف وهم الذين دفعوا الدم نيابة عنا جميعاً وكانوا عنواناً للشرف والكرامة والفداء إعتذر فالإعتذار شيمة الكرماء

و أضاف :عزيزي شربل أنت تعرف بأن المقاومة خارج ملفات الفساد ولكن ماذا يمكن أن تفعل إذا كانت بعض الطوائف إختارت الفاسدين في الإنتخابات هل ترفض خيارات الآخرين وتدخل بصراعات مذهبية لا تنتهي المقاومة في موقف لا تحسد عليه قلبها ضد منظومة الفساد وعقلها يمنعها من مصادمتهم