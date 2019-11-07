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معلومات قانونية بشكل مبسط يسهل فهم ما يحصل

7
NOVEMBER
2019
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معلومات قانونية بشكل مبسط يسهل فهم ما يحصل
١-النيابة العامة تدعي عند وجود شبهة والإدعاء بحد ذاته لا يعني أن المدعى عليه مجرم.
٢- قاضي التحقيق أيضا يحق له إصدار قرار ظني ، وإن القرار الظني لا يعني بأن الشخص مجرم بل فقط الظن به ، وبالتالي يعتبر قانونًا لا يزال بريئا.
٣- قضاء الأساس هو الذي يحق له أن يعتبر الشخص مجرما ومرتكبا أو أن يبرئه مع إحترام حق الدفاع عن النفس المقدس والحق بإستئناف الحكم وتمييزه وحتى صدور حكم مبرم ونهائي وقاطع يتم من خلاله إدانة الشخص بالجريمة أو تبرأته عند الشك.

خلاصة: المدعي العام وقاضي التحقيق يدعي ويظن عند الشك وفي هذه المرحلة يكون المدعى عليه بريئا في حين أن قاضي الحكم أي قاضي الأساس هو الذي يدين الشخص بالجريمة ويعاقبه باسم الشعب عند تحقق الجريمة ، كما عليه أن يعتبره بريئا عند الشك أي مثلا عند عدم كفاية الدليل الدامغ والقاطع.
لذلك
من المهم الاستمرار بالضغط على القضاء لعدم إضاعة الوقت خلال فترة التحقيقات أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق لكي تبدأ المحاكمات أمام قاضي الأساس أي قاضي الحكم

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