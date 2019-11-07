"كبابجي" توضح: الشركة لا يملكها أي رئيس أو وزير أو نائب

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أصدرت شركة "كبابجي" بياناً عن رئيس الشركة السيد توفيق خويري جاء فيه: "أنا توفيق جورج خويري، أسست شركة كبابجي سنة 1993 وتطورت وتوسعت في لبنان والخارج لتصل الى 30 فرعا في أربع دول، ويهمني كمؤسس ومعي مالكي الشركة التأكيد أن الشركة لا يملكها أي رئيس أو وزير أو نائب حالي أو سابق ولا أي سهم منها بتاتاً، وكل ما ينشر هو أكذايب وعاري تماما عن الصحة. ورئيس الادارة كان وما زال السيد توفيق جورج خويري منذ تأسيس الشركة حتى اللحظة. والشركة ترحب المواطنين للتأكد من ملكية الشركة والاوراق القانونية لحسم أمر هذه الشائعات".