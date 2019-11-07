معوض: جاهزون... ولكن لن ننجرّ "عالعمياني"

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أعلن رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض “اننا جاهزون في كل لحظة لمواكبة أهلنا في زغرتا الزاوية، كما فعلنا دائماً حين عرقل البعض ممن يدعي البطولات اليوم كافة المشاريع المموّلة التي أتينا بها لحل مستدام لأزمة النفايات في قضائنا، وبالرغم من ذلك تابعنا ولا نزال سياسة اليد الممدودة سعيًا لإيجاد حل ينقذ صحة اولادنا ومصالح أهلنا المعيشية".

واضاف عبر “تويتر”: “ولكن ليَكن واضحًا أنّنا لن ننجرّ “عالعمياني” الى مواجهات غير محسوبة أو إلى حلول غير شفافة أو وغير مطابقة للمعايير البيئية تنقلنا “من تحت الدلفة لتحت المزراب” خصوصًا بعد سلسلة الفشل في المعالجات على مدى السنوات الماضية”، خاتمًا: “من حقّ أهلنا وحقّنا معرفة ما هو الحل المطروح سلفًا، فإذا كان مقنعًا نسير به جميعًا”.