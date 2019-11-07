شكوى قضائية في حق وزراء الحكومات المتعاقبة!

A + A -

أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الشكوى المقدمة من عدد من المحامين في حق جميع الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 وحتى تاريخه الى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري للمباشرة في التحقيقات وإتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغه بنتائجها.

يشار الى أن المحامين: الياس خليل، سعيد علامة، ندى دبور وخليل حاطوم كانوا تقدموا الأسبوع الماضي بشكوى الى النيابة العامة التمييزية "في حق وزراء الحكومات المتعاقبة في لبنان منذ العام 1990 حتى تاريخه في جرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة ما ألحق أضرارا جسيمة بالمواطن اللبناني.

كما قدم المحامون إستدعاء الى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود للإطلاع واتخاذ ما يراه مناسبا والعمل على متابعة التحقيقات كافة.