محاضر ضبط لوزارة الإقتصاد بحق المحلات المخالفة

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نظّمت فِرَق مراقبي مديرية حماية المستهلِك في وزارة الإقتصاد والتجارة ٣٧ محضر ضبط منذ بداية الأسبوع الى اليوم. وقد شملت المحاضر مُخالفات متنوعّة منها التلاعب بالأسعار، أو الزام المواطنين الدفع بالدولار ، او عدم الالتزام بالسعر الرسمي لبطاقات الخليوي المسبقة الدفع .

وفي هذا السياق، تُذكّر وزارة الاقتصاد والتجارة المستهلِكين بضرورة الابلاغ عن أي مخالفة على الخط الساخن ١٧٣٩ لتسجيل الشكاوى وملاحقتها. وهيَ اذ تؤكد استمرارها في أداء مهامها والتشدّد بضبط المخالفات، تدعو التجار الى الإلتزام بالنصوص القانونية المرعية الإجراء. ‎