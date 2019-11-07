living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محاميان يتقدمان باستدعاء الى حاكم مصرف لبنان!

7
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تقدم المحاميان محمد زياد جعفيل و نديم قوبر بتاريخ اليوم باستدعاء من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طالبين بموجبه إصدار تعميم واضح وحاسم للمصارف العاملة على الاراضي اللبنانية بوقف المخالفات القانونية لقانون النقد والتسليف، وقد جرى تعدادها بموجب الكتاب تحت طائلة تحميل المسؤوليات القانونية وترتيب النتائج، علما بأن هذه المخالفات،التي تعرض مصالح وحقوق المودعين للخطر فضلا عن تعريض الإقتصاد الوطني والنقد اللبناني لمخاطر جمة، بحسب ما ورد في الإستدعاء، يترتب عليها تطبيق أحكام قانون العقوبات وفقا لما جاء في العديد من مواد قانون النقد والتسليف وبالأخص المادة 92 منه.


وقد طلب المحاميان جعفيل وقوبر في نص الإستدعاء من حاكم المصرف "إصدار تعميم واضح وصارم يلزم المصارف بالكف عن المخالفات المشار اليها،ملزما إياها بإعادة التقيد بأحكام قانون النقد والتسليف والتعاميم المصرفية ذات الصلة لا سيما التعميم الرقم 134/2015 تحقيقا للرقابة اللازمة وصيانة لحقوق المودعين وعدم تعريضها للخطر،وذلك تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الإجراءات الواجبة وفقا لأحكام القانون وترتيب المسؤوليات أصولا بحق الجهات المخالفة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout