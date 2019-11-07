سليم صفير بعد لقائه برّي أمس: لم نطرح ما تردّد عن اقتراح بمسار العمل المصرفي

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أوضح رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور سليم صفير في تصريح اليوم، أن "اللقاء مع دولة الرئيس نبيه بري يأتي في إطار الاتصالات المستمرة مع كل القيادات اللبنانية للتّباحث في وسائل الخروج من الأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد".

وقال: ناقشنا العديد من النقاط، إلا أنه لم يُصَر إلى طرح ما ذُكر عن اقتراح قانون متعلق ببعض نواحي سير العمل المصرفي.

أضاف: سبق لرئيس مجلس النواب أن أعلن البارحة عن "ثورة تشريعية" لإصلاح وتطوير بعض القوانين المزمنة وطرح قوانين جديدة لطمأنة الناس كما المجتمع الدولي، إلى جدّية لبنان في سلوك درب الإصلاح الاقتصادي. ونحن لطالما دعونا إلى مثل هذه الإصلاحات، كما الحاجة إلى تحديث قوانيننا لتسهيل آليات تشجيع الأعمال واجتذاب الاستثمارات.