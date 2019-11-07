رئيس الجمهورية واصل اتصالاته لتحديد موعد الاستشارات النيابية والتقى النائب السيد والوزيرين السابقين قرداحي وبقرادوني

A + A -

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم التطورات السياسية والامنية في البلاد، وتلقى سلسلة تقارير عرضت للمستجدات، في وقت تواصلت فيه الاتصالات التي يجريها رئيس الجمهورية تمهيدا لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.





النائب اللواء جميل السيد

وفي اطار اللقاءات، استقبل الرئيس عون النائب اللواء جميل السيد واجرى معه جولة افق تناولت المستجدات.





الوزير السابق جان لوي قرداحي

كما التقى رئيس الجمهورية للغاية نفسها الوزير السابق جان لوي قرداحي الذي سلّمه نسخة عن النداء الصادر عن عدد من الشخصيات السياسية والفكرية والادبية ومن العاملين في المجتمع المدني، والذي تضمّن مقترحات لحل الازمة الراهنة.





الوزير السابق كريم بقرادوني

وفي قصر بعبدا، الوزير السابق كريم بقرادوني الذي تداول مع الرئيس عون في التطورات الاخيرة.