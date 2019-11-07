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سليم صفير يوضح ما ورد في "الأخبار": لم يتم طرح هكذا اقتراح

7
NOVEMBER
2019
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أوضح رئيس جمعية المصارف سليم صفير ما ورد في صحيفة "الأخبار" عن أنّه طلب من بري، بطلب من رياض سلامة، إقرار اقتراح قانون عاجل في أول جلسة نيابية، يسمح للمصارف بعدم إجراء أي تحويلات إلى الخارج، وبعدم منح الزبائن ودائعهم حين يطلبون الحصول عليها.

 

وقال إنّ "الاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يأتي كجزء من استشاراتنا القائمة مع جميع القادة اللبنانيين حول الأزمة الحالية التي يواجهها لبنان"، مضيفًا: "تطرقنا الى العديد من الملفات ولم يتم طرح هكذا اقتراح".

 

وأشار صفير إلى أنّ "الرئيس بري أطلق يوم أمس "ثورة تشريعية" لاصلاح القوانين القديمة وتحديثها بالإضافة الى إقرار قوانين جديدة للتأكيد للشعب اللبناني وللمجتمع الدولي أن لبنان جدي في تطبيق الإصلاحات الإقتصادية".

 

وقال: "لطالما طالبنا بمثل هذه الإصلاحات وبضرورة تحديث القوانين من أجل تسهيل الأعمال في لبنان ومن أجل جذب المستثمرين".

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